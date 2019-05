Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec und Werkzeuge gestohlen

Bewaffnete Jugendliche kontrolliert

Altena (ots)

Bereits in der Nacht auf Freitag knackten Einbrecher die Tür eines Gartenhauses an der Hasenkampstraße. Aus dem Häuschen verschwanden eine Motorsäge und ein Pedelec vom Typ "Stevens E-Whaka+". Es entstand Sachschaden.

Rosmerter Allee: Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 24.05. zum 25.05.2019 Zutritt zu einem Lagercontainer einer dortigen Firma und entwendeten hochwertige Werkzeuge (Bohrmaschinen, Winkelschleifer). Mit den erbeuteten Werkzeugen aus dem Lagercontainer versuchten die Unbekannten anschließend in das Firmengebäude einzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden.

Zwei Jugendliche mit Waffen angetroffen: Am Morgen des 24.05.2019 erkannten Mitarbeiter des Ordnungsamtes zwei Jugendliche auf dem Parkdeck des Parkhauses an der Bachstraße. Zur Kontrolle ihrer mitgeführten Sachen kamen sie zur Polizeiwache. Hier staunten die Polizisten nicht schlecht. Der 14-jährige Altenaer hatte ein Messer und einen Schlagstock in seinem Rucksack, der 16-jährige Altenaer hatte ebenfalls einen Schlagstock bei sich. Die Waffen wurden sichergestellt, der 14-Jährige wurde in die Obhut der Mutter übergeben, der 16-Jährige durch das Ordnungsamt zur Schule gebracht. Die beiden müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 02352/9199-0 entgegen.

