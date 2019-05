Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Achtung, Taschen-Diebe!

Iserlohn (ots)

Am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 18.40 Uhr hat sich ein dreister Täter in den Mitarbeiterbereich eines Schuhgeschäftes an der Wermingser Straße geschlichen. Er verließ den Laden durch einen Hinterausgang, der in den Flur des Wohnhauses führt. Dort lagen die Taschen - allerdings ohne Smartphones, Bargeld, Schlüssel, Ausweise und Bankkarten.

Das Vorgehen ist ungewöhnlich. Sehr viel häufiger nehmen Diebe vor allem ältere Kundinnen beim Einkaufen ins Visier. Wer die Tasche am Kleiderständer neben sich stellt, um Ware zu prüfen, der riskiert den Totalverlust. Ebenso beliebt: Der Griff in den Einkaufswagen im Supermarkt um die Ecke. Niemand schaut beim Einkaufen ständig auf den Inhalt seines Korbes. Deshalb sollten Kundinnen dort nicht ihre Tasche mitsamt Geldbörse platzieren. Den Dieben reichen drei Sekunden Unaufmerksamkeit ihres Opfers, das Portemonnaie oder die Tasche an sich zu nehmen und zu verschwinden.

Sie reißen meistens das Bargeld heraus und werfen Geldbörse und/oder Handtasche in den nächsten Mülleimer. Der 50-Euro-Schein ist "anonym" und lässt sich niemandem zuordnen. Wertvolle Sachen sollten immer eng am Körper in Innentaschen getragen werden! Man sollte auf andere Kunden achten, die auffällig lange um einen herumstreichen.

