Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bier im Bach

Plettenberg (ots)

Zeugen haben am Mittwochmorgen in Plettenberg einen Jugendlichen beobachtet, der Flaschen in die Else entleerte. Sie alarmierten die Polizei. Die entdeckte den 15-Jährigen Schülerpraktikanten eines Lebensmittelmarktes am Ufer. In einem Einkaufswagen lagen 80 leere Bierflaschen. Auf dem Boden standen mehrere Verpackungskartons mit geschlossenen Flaschen. In der Hand hielt er einen Öffner und eine ausgeschüttete Flasche. Der Junge gab an, auf Anweisung seines Vorgesetzten zu handeln. Der widersprach: Er habe nicht angeordnet, die abgelaufenen Getränke in den Fluss zu schütten, sondern in den hauseigenen Abfluss. Es handle sich um ein Missverständnis. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung. Ein kleiner Trost: Dank Reinheitsgebot ist Bier ein reines Naturprodukt. PS.: Die Biersorte ist nicht überliefert.

