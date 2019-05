Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprinter aufgebrochen

Altena (ots)

Pkw aufgebrochen In der Nacht vom 21.05. zum 22.05. betraten bislang unbekannte Pkw Aufbrecher das Betriebsgelände einer Firma an der Rahmedestraße und schlugen an zwei weißen Sprintern die Seitenscheiben ein. Die Autoknacker demontierten zwei fest eingebaute Entertainmentsysteme (mit Navi) und beschädigten zudem in einem Fahrzeug das Zündschloss. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Rahmede nimmt die Polizei in Altena entgegen.

