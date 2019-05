Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Enkeltrick-Betrüger rufen an

Hemer/Altena (ots)

Eine 79-jährige Hemeranerin ist am Freitag auf einen Enkeltrick hereingefallen.

Der Ablauf war typisch: Ein Unbekannter rief an und gab sich als Neffe aus. Er bat sie um Geld für einen Autokauf. Die Seniorin wurde weich, füllte ein Überweisungsformular aus, setzte die genannte Kontonummer ein und warf es bei ihrer Bank in den Briefkasten. Als sie zuück kam, rief sie ihren Neffen an - den echten. Der wusste natürlich von gar nichts. Die Hemeranerin erstattete Anzeige. Die Frau könnte Glück haben, dass der Überweisungsauftrag noch nicht ausgeführt wurde.

In Altena gab sich am Freitag eine Frau als Nichte aus. Doch die Angerufene wurde sofort misstrauisch und brach das Gespräch ab.

Das war aus Sicht der Polizei genau richtig. Die Polizei warnt weiter vor dieser und anderen Betrugsmaschen am Telefon. Unbekannte finden vor allem unter älteren Menschen immer wieder leichte Opfer. Oft eröffnen die Betrüger den Anruf mit der Frage "Rat mal, wer hier ist?" Je nachdem, auf wen die Opfer tippen, schlüpfen die geschulten Betrüger in die Rolle der Enkelin oder der besten Freundin aus alten Tagen. Immer geht es ums Geld: Der Anrufer bittet um finanzielle Unterstützung in einem Notfall, beim Kauf eines Autos oder einer Wohnung. Und immer machen sie zeitlichen Druck und überreden ihre Opfer, die Geldspritze "geheim" zu halten. Deshalb geht die Polizei von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Wenn die Betroffenen den Betrug erkennen, schämen sich viele, auf eine solche Masche hereingefallen zu sein.

