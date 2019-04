Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrlässige Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Iserlohn (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Zollernstraße kam es heute Mittag zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Gegen 12.40 Uhr erreichte Feuerwehr und Polizei der Notruf. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war es zu einem Kleinbrand gekommen. Der 39-jährige Bewohner wurde angetroffen, mit zur Wache genommen und nach Vernehmung wieder entlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand weder Gebäude-, noch Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

