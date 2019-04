Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch

Plettenberg (ots)

Einbrecher sind am Montag tagsüber in ein Wohnhaus an der Ebbetalstraße eingedrungen. Die Bewohnerin hatte das Haus kurz nach 8 Uhr verlassen. Als sie am Nachmittag nach Hause kam, entdeckte sie die Spuren eines Einbruchs und rief die Polizei. Die Täter sind offenbar durch ein Kellerfenster an der Rückseite eingebrochen. Sie müssen einiges abgeschleppt haben: Nach einer ersten Bestandsaufnahme fehlen diverse Schlüssel, Fernseher, Soundsystem, Laptop und Schmuck.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02391/9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell