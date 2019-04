Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bedroher gesucht

Plettenberg (ots)

Bei einer Kontrolle in einem Supermarkt an der Alten Ziegelei ist ein Kunde ausfallend geworden. Gegen 11.40 Uhr wollte die Kassiererin ihn kontrollieren, weil sie gesehen hatte, dass eine Getränkedose in seiner hinteren Hosentasche steckte. Die Dose stammte nicht aus dem Markt. Doch der Kunde regte sich extrem über die Kontrolle auf. Dass ihn der Marktleiter daraufhin des Ladens verwies, steigerte seine Stimmung noch einmal. Der Kunde drohte dem Marktleiter damit, er werde an einem Abend mit einer Armbrust vor dem Laden auf ihn warten. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

Beschreibung des Unbekannten: etwa 1,90 Meter groß, circa 30 Jahre alt, Glatze, dunkler Bart und kleine Tattoos/Piercings. Zur Tatzeit trug er eine dunkelgraue Jacke der Marke "Jack & Jones" und eine Jeanshose.

Die Polizei in Plettenberg bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

