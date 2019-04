Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldscheine gestohlen

Menden (ots)

Ein Mendener hat am Montag gegen 11.30 Uhr in Bösperde ein Geld am Geldautomaten vergessen. Er steckte nur seine EC-Karte ein und ging mit seiner Frau aus der Sparkassen-Filiale. Erst im Rausgehen fiel ihm sein Missgeschick ein. Er machte kehrt, doch inzwischen hatte eine andere Person die Scheine aus dem Fach genommen. Es war möglicherweise ein etwa 50-jähriger Mann mit Schnäuzer und fast schwarzen Haaren. Der Täter sollte den überraschenden Fund nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es besteht der Verdacht einer Unterschlagung.

Die Polizei in Menden bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell