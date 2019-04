Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe demontieren Koffer und klauen Geldbörse

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten am gestrigen Montag, in der Zeit von 10:30 Uhr - 11:45 Uhr, von der an der Karlstraße (Pkw Wendefläche) abgeparkten schwarzen BMW R 1200 GS Motorradkoffer und das Topcase. Hierin befanden sich u.a. ein Navi und der Motorradhelm des Geschädigten.

Einer 24-jährigen Frau wurde am Montag in einem Discounter an der Brückenstraße die Geldbörse gestohlen. Gegen 9 Uhr war sie zum Einkaufen in dem Geschäft und hatte ihre Sporttasche an den Einkaufwagen gehängt. Als sie zur Kasse kam, war die Börse mitsamt Papieren, mehreren Bank- und Kreditkarten, Versicherungsausweis und Bargeld weg.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

