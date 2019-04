Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah die Fernsehträger? Zwei Einbrüche angezeigt

Iserlohn (ots)

In der Zeit vom 29.03. -01.04.2019 versuchten unbekannte Einbrecher zunächst, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Am Steinhügel aufzubrechen. Als dieser Versuch fehlschlug, brachen die Einbrecher das Türschloss heraus. In der Wohnung des Geschädigten klauten die Einbrecher einen Fernseher, eine Playstation und Bargeld. Es entstand zudem Sachschaden an der Tür.

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Montag die Tür eines Kiosks an der Pütterstraße aufgebrochen. Der Eingang befindet sich im Erdgeschoss-Flur eines Mehrfamilienhauses. Einbruchsspuren fanden sich sowohl an der Haustür des Hauses als auch an der Kiosk-Tür. In dem Laden leerte der Unbekannte Zigarettenregal und Kleingeld-Fächer. Der Einbruch passierte zwischen 22.40 und 6 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

