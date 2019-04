Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen verscheuchen Kiosk-Einbrecher

Bild-Infos

Download

Altena (ots)

Am heutigen Morgen, 2.04.2019, gegen 0.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter, einen Kiosk an der Hagener Straße aufzubrechen. Hierzu schlugen sie die Scheibe mit Hilfe eines Steines ein und wollten sich gerade daran machen, in den Kiosk einzusteigen, als sie die Zeugen bemerkten. Ein Täter lief in Richtung "Lenne", der andere in den Brachtenbecker Weg.

Täterbeschreibung:

1. Täter:

- Männlich - Ca. 30 Jahre alt - Schwarze Jacke - Kopf soll bedeckt gewesen sein (zur genauen Kopfbedeckung konnte keine Auskunft gegeben werden) - Graue Hose - mschwarzer Bart - schmale Statur - ca. 175-180 cm

2. Täter:

- ca. 20 Jahre alt - Rote Jacke (Daunen) - Schmale Statur - Kein Bart/rasiert - ca. 175 cm

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Altena unter Telefon 9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell