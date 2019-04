Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnmobil & Geldbörse gestohlen

Kierspe (ots)

Am gestrigen Montag, 01.04.2019, in der Zeit von 12:30 Uhr - 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Diebe das schwarzes Wohnmobil Fiat Hobby mit dem amtlichen Kennzeichen MK-B 1709. Dieses war am Haunerbusch abgeparkt.

Mit einem Ablenkungsmanöver verschafften sich unbekannte Diebe am Montagvormittag in einem Discounter an der Kölner Straße eine Geldbörse. Eine 76-jährige Kundin dachte, sie hätte aus Versehen Weintrauben aus dem Regal gestoßen. Pflichtbewusst begann sie, die Trauben vom Boden aufzulesen. Währenddessen stellte sie ihre Handtasche auf die Fliesen. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre braune Ledergeldbörse verschwunden war. Darin steckten Bargeld, Bank- und Gesundheitskarten sowie andere Ausweise. Beim Auflesen der Trauben hatte ihr ein etwa 20-jähriger Mann geholfen. In der Nähe hatte sich eine Frau mit einem geflochtenen Zopf aufgehalten. Die beiden könnten etwas mit der Tat zu tun haben.

Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

