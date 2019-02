POL-MK: Polizeiliche Einsatzlage vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Auf dem Rathausplatz kam es Samstagmorgen, 4.30 Uhr, zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Im Bereich des Brunnens gerieten zwei Personengruppen aneinander. Zunächst stritten sie sich verbal. Hieraus entwickelte sich eine handfeste Schlägerei. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich etwa 25 Personen vor Ort. Die Polizei ermittelt derzeit gegen sechs Personen im Alter von 20 bis 35 Jahren aus Lüdenscheid, Gummersbach und Wipperfürth. Mit einer Ausnahme waren alle Tatverdächtigen alkoholisiert. Sie erhielten alle Platzverweise. Ein 35-jähriger Lüdenscheider weigerte sich auch nach mehrmaliger Aufforderung zu gehen. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Insgesamt waren vier Verletzte zu verzeichnen, von denen ein 35-jähriger Lüdenscheider ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

Ein 17-jähriger Lüdenscheider wurde Freitag, kurz vor Mitternacht, an der Werdohler Straße kontrolliert. Während der Überprüfung warf er ein sog. "Bubble" mit Kokain auf den Boden. Die Polizisten bemerkten dies, stellten es sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Samstag, 5.15 Uhr, kam es an der Knapper Straße zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung sollen zwei Lüdenscheider (20 und 27) aufeinander eingeschlagen haben. Die alkoholisierten Männer wurden jeweils leicht verletzt. Sie erhielten Platzverweise und gingen in verschiede Richtungen davon.

Sonntag, gegen 1.20 Uhr, hörten Zeugen Scheiben klirren. Unbekannte hatten das Fenster einer Firma am Hohen Hagen eingeschlagen. Täter konnten sie jedoch nicht sehen. Die waren offenbar direkt geflüchtet. Sie hinterließen etwa 200 Euro Schaden.

Samstag, 16.02.2019, gegen 17:35 Uhr, kam es zu einem Straßenraub zum Nachteil eines 19 jährigen Lüdenscheiders auf der Schillerstraße. Er wurde von zwei Männern bedroht und angehalten, sein Handy abzugeben. Sollte er dieser Aufforderung nicht nachkommen, würden sie ihn verprügeln. Er händigte sein Handy aus und bekam obendrein dennoch Schläge. Die Täter entfernten sich vom leicht verletzten Geschädigten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: 1. männlich -ca. 25 Jahre alt -Ca. 1,80 - 1,85m groß -Normale bis leicht kräftige Statur -Kurze braune Haare

2. männlich -ca. 1,90m groß und kräftig -ca. 25-30 Jahre alt -blonde Haare -blaugraue Sportjacke -weitere Kleidung unbekannt

Einbrecher scheitern an Zufahrtstor an der Hohe Steinert. Am 15.02.2019, in der Zeit 20:00 Uhr - 20:05 Uhr, versucht ein unbekannter Täter das Zufahrtstor einer dortigen Firma aufzubrechen. Als er den Zeugen erblickt, steigt der Täter in einen weißen Klein-Lkw und fährt in unbekannte Richtung davon. Es entstand Sachschaden.

Personenbeschreibung: -männlich -circa 40 Jahre -Mütze -dunkler Pulli sowie dunkle Hose -dunkle Handschuhe

Einbrecher in Geschäft für Spielekonsolen in der Wilhelmstraße. In der Nacht vom 15.02 zum 16.02.2019 brachen bislang unbekannte Einbrecher die hintere Tür eines Game Shops auf. Die Täter hatten es auf Bargeld (Kasse und Tresor) abgesehen und nahmen diverse Spielkonsolen mit. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

