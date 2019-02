Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht -

Kierspe (ots)

Am vergangenen Donnerstagmorgen (14.02.2019, 07:40 Uhr)kam es am Büscherweg in Kierspe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 8 jähriger Junge verletzt wurde. Der Junge war auf dem Weg zur Schule und beabsichtigte, den Büscherweg zu überqueren, als sich von oben aus Richtung Friedhof ein schwarzer Pkw genähert habe. Der geschädigte Junge hatte bereits einen Fuß auf die Fahrbahn gesetzt, als der Pkw mit Vorder- und Hinterreifen über seinen linken Fuß gefahren sei. Der Autofahrer entfernte sich im Anschluss in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht dringend mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Meinerzhagen (9199-0 oder 9199-i7209) in Verbindung zu setzen.

