POL-MK: Diebstahl

Iserlohn (ots) - Einem Hauseigentümer an der Friedrichstraße wurden am Mittwoch drei Stahlträger gestohlen. In der Nähe seines Hauses beobachtete er gegen 16.15 Uhr einen Mann, der auf einem Plattenwagen Stahlträger abtransportierte. Als er vor seinem Haus nachschaute, bestätigte sich seine Vermutung. Er suchte jedoch zu Fuß vergeblich nach dem mutmaßlichen Dieb. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Iserlohn, Telefon 02371/9199-0.

