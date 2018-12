POL-MK: Trickbetrüger tauschen Laptop gegen Wasserflaschen

Menden (ots) - Ein 21-jähriger Mann soll gestern Opfer von Trickbetrügern geworden sein. Auf der Papenhausenstraße sprachen ihn zwei unbekannte Täter an und boten ihm für einige hundert Euro einen Laptop in einer Aktentasche zum Kauf. Der 21-Jährige begutachtete den Laptop, entschloss sich zum Kauf und zahlte das Entgelt. Die beiden Betrüger gingen davon. Kurz darauf bemerkte der Käufer, dass sich in der Tasche nur noch zwei Wasserflaschen befanden. Einen der Täter konnte das Opfer wie folgt beschreiben: 28-30 Jahre, 170 cm, grüne Jacke, blaue Jeans, 3-Tage-Bart.

Wer hat die Tat oder die Täter gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

