POL-MK: Versuchte Erpressung mittels PC

Meinerzhagen (ots) - Am 28.11.2018 erhielt ein 85-jähriger Meinerzhagener per Email die Aufforderung, einen Bargeldbetrag per Bitcoins zu bezahlen, da ansonsten persönliche Daten von dem Geschädigten im Internet erscheinen würden. Der Geschädigte kam der Aufforderung nicht nach und erstattete sofort Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und Erpressung.

