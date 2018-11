POL-MK: Bunter Polizeialltag

Lüdenscheid (ots) - Kurioser Verkehrsunfall heute Nacht, gegen 23.20 Uhr, in Lüdenscheid. Ein Mazedonier mit slowenischer Fahrerlaubnis war in seinem italienischen LKW mit dänischer Zulassung unterwegs. Auf der Altenaer Straße wollte er einen Tankstopp einlegen. Dabei verschätzte er sich aber mit der Höhe seines Brummis. Er geriet unter das Dach der Tankstelle eines polnischen Konzerns mit türkischem Betreiber. Den Unfall nahmen wir in englischer Sprache auf. Die Unfallmeldung schrieben wir dann aber doch lieber auf Deutsch. Es entstanden etwa 5000 Euro Sachschaden.

