POL-MK: Geldautomatensprenger in Deilinghofen

Hemer (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 03: 26 Uhr, vernahmen Zeugen einen lauten Knall an der Europastraße. Im Anschluss daran sahen die Zeugen, wie zwei männliche Personen aus der Sparkassenfiliale kamen, einen Roller/Mofa bestiegen und in Richtung Deilinghofer Straße flüchteten. Die hinzugezogene Polizei und Feuerwehr stellte fest, dass der in der Bank befindliche Geldautomat gesprengt worden war.

Täterbeschreibung: männlich, sprachen kein deutsch, komplett schwarz gekleidet, trugen Kapuzen, keine Helme und flohen mit einem dunkelroten Mofa oder Roller.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0 oder -5122) erbeten.

