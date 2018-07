POL-MK: Reichlich Arbeit für die Polizei

Lüdenscheid (ots) - Tages und Wohnungseinbrecher aktiv Am 06.07. in der Zeit von 08:30 Uhr - 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Friedrich-Wilhelm-Straße ein und durchsuchten diese. Sie nahmen aus einer Schmuckkassette den darin aufbewahrten Schmuck an sich und flüchteten bislang unerkannt. Es entstand Sachschaden.

Bei einem Einbruchsversuch an der Lennestraße versuchten die Täter gewaltsam in eine dortige Gaststätte einzubrechen. Sie hebelten hierzu eine Glasschiebetür auf, mussten dann jedoch ohne Beute von dannen ziehen, da die Tür dem Einbruchsversuch stand hielt. Auch hier entstand Sachschaden.

Pkw geknackt In der Nacht vom 06.07. zum 07.07. 2018 brachen unbekannte Diebe einen in der Martin-Niemöller -Straße abgeparkten gelben Twingo auf und stahlen Zigaretten aus dem Fahrzeug.

Zigarettenautomaten aufgebrochen Am 07.07.2018, gegen 03:25 Uhr, hörte ein Zeuge laute Geräusche am Honseler Bruch/Berliner Straße. Er sah zwei dunkle "Gestalten", die sich an einem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Mit Erkennen des Zeugen flüchteten die beiden unbekannten Sachbeschädiger. Der Automat wurde erheblich beschädigt.

Gartenlauben aufgebrochen In der Nacht zum Samstag (07.07.2018) wurden nach bisherigen Angaben mindestens fünf Gartenlauben im Bereich Höher Weg aufgebrochen. In allen Fällen entstand Sachschaden.

Des Weiteren wurden im Lüdenscheider Stadtgebiet bis zum Sonntagmorgen neun Körperverletzungsdelikte angezeigt, bei denen es der eingesetzten Polizei aber gelang, sowohl die Personalien der Geschädigten als auch der Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Anzeigen wurden gefertigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) bittet um sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten.

