POL-MK: Metall- und Fahnendiebe unterwegs

Plettenberg /Herscheid (ots) - Plettenberg Wer sah Täter/Transportfahrzeuge? In der Nacht vom 05.07 zum 06.07. drangen unbekannte Täter in die Lagerräume einer Firma Unterm Knebel ein und stahlen mehrere Tonnen Schrott und diverse Maschinen der dortigen Firma. Die Polizei in Plettenberg fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Tätern, insbesondere zu den Transportfahrzeugen machen?

Herscheid Fahnendiebstahl Ein Zeuge beobachtete am 08.07.2018, gegen 00:05 Uhr, eine größere Gruppe Jugendlicher, die die Lüdenscheider Straße hinuntergingen. Es handelte sich augenscheinlich sowohl um Männer als auch um Frauen. Einige Personen kletterten dann mittels "Räuberleiter" an den Straßenlaternen hoch und klauten die Fahnen des ansässigen Schützenvereins. Anschließend liefen sie fahnenschwenkend die Lüdenscheider Straße in Richtung "Am Markt" hinunter. Auch in diesem Fall hat die Polizei in Plettenberg die Ermittlungen aufgenommen.

