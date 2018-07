POL-MK: Wer sah Handtaschendieb?

Meinerzhagen (ots) - Dreister Handtaschendieb Parkplatz Lidl Am Bücking Am 06.07.2018, gegen 11:45 Uhr, ließ eine Geschädigte ihre Handtasche in ihrem unverschlossenen Pkw zurück, um den Einkaufswagen zurück zu bringen. Diese kurze Abwesenheit nutzte ein Dieb und stahl die Handtasche aus dem Auto. Sachdienliche Hinweise zu dem Täter an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

