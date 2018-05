POL-MK: Drei Räuber überfallen Spielhalle

Letmathe (ots) - Am gestrigen Abend (01.05.2018), gegen 22:30 Uhr, betraten drei unbekannte Täter eine Spielhalle an der Untergrüner Straße. Die Täter forderten die anwesenden Gäste auf, sich hinzusetzen. Anschließend begab sich einer der Täter zur Kasse sowie dem Wechselautomaten und entwendete das Bargeld. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung:

- 3 männliche Täter - alle mit Sturmhauben maskiert - alle etwa 1,75 m - 1,80 m groß - sprechender Täter: fließendes Deutsch mit Akzent - alle Täter bekleidet mit schwarzen Jacken (vermutlich Steppjacken) - mindestens ein Täter trug eine Jeans

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und oder deren Fluchtmittel nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell