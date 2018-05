POL-MK: Einbrecher in Geschäft in Wermingser Straße

Iserlohn (ots) - In der Nacht vom 01.05. - 02.05.2018 zerstörten unbekannte die Eingangstür eines Geschäfts in der Wermingser Straße und stiegen ein. Im Verkaufsraum stießen sie einen aufgestellten Roller um und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Mobiltelefonen. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel. .9199-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell