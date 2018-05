POL-MK: Einbrecher nehmen Sparkasten mit

Altena (ots) - Einbruch in Gaststätte In der Nacht vom 29.04. zum 30.04. brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Freiheitstraße ein. Die Unbekannten entwendeten einen Sparkasten komplett und brachen zudem zwei Geldspielautomaten auf. Die Täter hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Altena entgegen.

