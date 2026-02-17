Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Samstag (22. November 2025) kam es gegen 15:00 Uhr in einem Ladenlokal an der Großen Straße in Kleve zu einem Taschendiebstahl. Zwei unbekannte weibliche Tatverdächtige entwendeten, unter dem Vorwand Ihr einen Pullover zeigen zu wollen, das Portmonee der Geschädigten aus einer Handtasche. In dem Portmonee befand sich neben einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag auch die EC-Karte der Geschädigten, mit welcher im weiteren Verlauf ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag an einem Gelautomaten abgehoben wurde. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Kripo: Wer kann Angaben zur Identität der beiden unbekannten Tatverdächtigen machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/195115

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell