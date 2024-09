Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstagabend (17. September 2024) um 18:46 Uhr kam es in Bedburg-Hau auf der Sommerlandstraße in Höhe des Sportplatzes Rheinwacht Erfgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Schlenk und beabsichtigte an der Einmündung zur Sommerlandstraße diese zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit einem vorfahrtsberechtigten Sattelauflieger eines 30-jährigen Fahrers aus Kleve, der die Sommerlandstraße in Richtung Kleve befuhr. Bei dem Unfall wurde die Pedelec-Fahrerin tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen hinzugezogen. Die Sommerlandstraße war für die Dauer von etwa vier Stunden komplett gesperrt. Die Angehörigen wurden durch den Opferschutz der Polizei Kleve betreut. (as)

