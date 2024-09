Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Wohnungseinbruch: Täter entwenden Bargeld und Schmuck

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Samstag (31. August 2024), 13:00 Uhr und Sonntag (8. September 2024), 20:30 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Bollwerk" in Geldern zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und beschädigten dort eine Wohnungstür. In der betroffenen Wohnung durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor. In diesem hatten sich zum Tatzeitpunkt neben einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, auch mehrere Schmuckstücke (u.a. eine Halskette und eine Armbanduhr) befunden.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

