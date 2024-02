Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht: Polizei nimmt Ermittlungen auf und sucht Unfallverursacher sowie Zeugin

Kleve-Materborn (ots)

Am Dienstag (27. Februar 2024) gegen 07:27 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Pedelec den Kirchweg in Kleve in Richtung Dorfstraße. In Höhe der Einmündung zur Annabergstraße beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher in einem silbernen Pkw unterwegs gewesen war, aus der Annabergstraße nach rechts in den Kirchweg abzubiegen. Dabei übersah der Mann die von links kommende Pedelecfahrerin und kam kurz vor ihr zum Stehen. Es kam zu keiner Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Pedelec. In Folge des schnellen Einfahrens in die Kreuzung durch den Pkw-Fahrer, kam die Frau aus Kleve mit Ihrem Pedelec ins Schleudern und verkantete sich, nach aktuellem Stand, mit der Pedale am Bordstein. Die Frau stürzte auf Höhe der Fahrbahnverengung zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer stieg aus seinem silbernen Pkw und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Frau aus Kleve. Eine unbekannte Zeugin, die zum Unfallzeitpunkt mit einem Fahrzeug den Kirchweg in Richtung Königsallee befuhr, versperrte unterdessen an der Fahrbahnverengung die Fahrtrichtung des Pkw-Fahrers. Die Zeugin stieg ebenfalls aus Ihrem Fahrzeug und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau aus Kleve. Die zuvor gestürzte 42-jährige Frau, kontaktierte Ihre Tochter, während die unbekannte Zeugin die Straße frei machte und sich von der Örtlichkeit entfernte. Der Unfallverursacher setzte sich ebenfalls in sein Auto und entfernte sich über den Kirchweg in Richtung Dorfstraße von der Unfallörtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach der Zeugin sowie dem Unfallverursacher. Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Zeugin:

- weiblich - ca. 60 bis 65 Jahre alt - ca. 160 bis 165 cm groß - europäisches Aussehen - akzentfreies Hochdeutsch gesprochen - korpulenter Körperbau - dunkles, lockiges Haar - Brille (Brillengläser ähnelten einem Katzenauge)

Unfallverursacher:

- männlich - ca. 50 bis 55 Jahre alt - ca. 180 bis 185 cm groß - europäisches Aussehen - akzentfreies Hochdeutsch gesprochen - schlanke Statur - blonde kurze Haare - blaue Jeans - silberfarbener Pkw

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.(pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell