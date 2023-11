Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Unfallflucht/ Abgefahrener Außenspiegel von LKW flog gegen fahrenden PKW

Weeze (ots)

Am Montag (13. November 2023) gegen 18:45 Uhr befuhr ein unbekannter LKW-Fahrer die Kervenheimer Straße in Richtung Kervenheim, als er mit dem Außenspiegel eines gegenkommenden LKW, der von einem 46-jährigen Mann aus Büren gefahren wurde, kollidierte. Der Außenspiegel vom LKW des Büreners brach ab und flog gegen den dahinterfahrenden Peugeot eines 41-jährigen Mannes aus Weeze. Der LKW, der in Richtung Kervenheim fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall soll sich von Weeze aus kommend 500 m vor der Kreuzung Schloß-Wissener-Straße/ Winnekendonker Straße ereignet haben. Eine nähere Beschreibung zum flüchtigen LKW gibt es nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

