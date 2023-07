Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfallflucht: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Treppe

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Montag (24. Juli 2023), 18:00 Uhr und Dienstag (25. Juli 2023), 17:00 Uhr, kam es an der Wasserstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine oder ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei ein Treppengeländer eines Einfamilienhauses. Auch an der Treppe selbst sowie an der Hauswand, an welcher das Geländer befestigt ist, wurden Schäden festgestellt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell