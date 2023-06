Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Halle

Zwei Pedelecs und mehr gestohlen

Straelen (ots)

In der Nacht zu Freitag (2. Juni 2023) zwischen 00:30 und 05:45 Uhr sind unbekannte Täter durch eine zuvor aufgehebelte Tür in eine Halle an der Straße Zu den Drei Hö-fen eingedrungen. Sie entwendeten zwei Pedelecs der Marke Victoria in hellgrau und dunkelgrau, einen Rasenmäh-Roboter der Marke Husqvarna und mehrere Werkzeugmaschinen. Gegen 02:15 Uhr sah eine Anwohnerin, wie die Bewegungsmelder der Lampen im Garten angingen und nahm zwei Personen an der Hecke zum Grundstück wahr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

