Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und kollidiert mit Baum

Fahrer bleibt unverletzt

Kleve-Materborn (ots)

Am Dienstagabend (28. März 2023) gegen 23:55 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung der Kreispolizeibehörde Kleve, den Fahrer einer schwarzen Mercedes E-Klasse anhalten, um die Personalien des Mannes festzustellen. Der 23-jährige Fahrer des Wagens reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen und versuchte sich stattdessen der Kontrolle zu entziehen. Mit überhöhter Geschwindigkeit versuchte er von der Straße "In de Kamp" kommend, in die Hamstraße abzubiegen, kollidierte dabei aber mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Der Mann, welcher nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde durch die Kollision nicht verletzt. Vor der Kollision war es zu keiner Behinderung oder Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Im Rahmen der Personalienfeststellung sagte der Mann zudem aus, das er am Tag zuvor Betäubungsmittel konsumiert habe.

Den Mann, welchem auf der Polizeiwache durch den diensthabenden Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell