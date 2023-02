Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Pflanzencenter

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (23. Februar 2023), 19:00 Uhr und Freitag (24. Februar 2023), 08:10 Uhr kam es an der Querallee in Bedburg-Hau, zu einem Einbruch in ein Pflanzencenter. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten des Centers, in dem sie eine Notausgangstüre gewaltsam öffneten. Im Gebäude beschädigten der oder die Täter weitere Türen sowie Fenster und durchsuchten mehrere Räume. Ein Stahltresor wurde stark beschädigt, konnte durch die Täter aber nicht geöffnet werden. Ob der oder die Täter, welche nach der Tat in unbekannte Richtung flüchteten, Diebesgut machten, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch unklar.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

