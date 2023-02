Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Sachbeschädigung

Gemeinde lobt Belohnung aus

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (1. Februar 2023) fiel bei einer Kontrollfahrt des Bauhofes an der Kuhstraße in Schottheide ein Baum (Ahorn) auf, der durch Unbekannte nicht fachgerecht zurückgeschnitten wurde. So entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Gemeinde Kranenburg hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von EUR 200,- ausgelobt.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell