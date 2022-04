Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Aktion "Weiße Kreuze": Mahnmale für 2021 werden aufgestellt

Kreis Kleve (ots)

Am Donnerstagmorgen (21. April 2022) wurden an der Uedemer Straße in Bedburg-Hau die zwei ersten von insgesamt zehn weißen Kreuzen an zehn Unfallstellen im Kreis Kleve aufgestellt.

Im Jahr 2021 verstarben insgesamt 13 Menschen auf den Straßen im Kreisgebiet, elf davon auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften.

Landrätin Silke Gorißen nahm an dem Ortstermin teil, sprach den Angehörigen ihre Anteilnahme aus und würdigte die Arbeit, die THW, Polizei, Verkehrsunfallprävention und Opferschutz für die Aktion "Weiße Kreuze" leisten.

Ein großes, weißes Kreuz wurde heute kurz vor der Einmündung Uedemer Straße/Pfalzdorfer Straße aufgestellt. Hier fuhr die 20-jährige, junge Frau mit ihrem Pkw am 24. Oktober 2021 in Richtung Bedburg-Hau, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam und ihr Fahrzeug mit einem Straßenbaum kollidierte. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

In Höhe der Einmündung Uedemer Straße/Imigstraße ereignete sich am 27. August 2021 ein weiterer tödlicher Verkehrsunfall. Ein 14-jähriger Junge aus Bedburg-Hau wurde beim Überqueren der Uedemer Straße von einem Kleintransporter erfasst und erlag seinen Verletzungen in einer Klinik am 3. September 2021. Auch hier wurde zum Gedenken heute ein weißes Kreuz aufgestellt.

Seit 2003 werden in Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk, Ortsverband Kleve, für die Dauer eines Jahres an den Unfallorten außerhalb der Ortschaften im Gedenken an die Verstorbenen die weißen Kreuze aufgestellt. Jedes einzelne Holzkreuz steht für ein tragisches Ereignis, das viel Leid und Trauer verursacht hat und setzt ein Zeichen des Mitgefühls für die Angehörigen.

Das THW wird als Kooperationspartner der Polizei wie in den Vorjahren die Aufstellung aller Kreuze an den verschiedenen Unfallstellen im Kreis Kleve durchführen. Die zehn Mahnmale zur Erinnerung an die tödlich Verunglückten sollen alle Verkehrsteilnehmer für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisieren und zu einer defensiven Fahrweise anregen.

