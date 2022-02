Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Spiegelunfall gesucht

Emmerich-Borghees (ots)

Am Donnerstag (17. Februar 2022) um 18:45 Uhr war eine Autofahrerin in ihrem schwarzen Ford Fiesta auf dem Borgheeser Weg in Richtung Hüthumer Straße unterwegs. Etwa in Höhe der Einmündung Drosselweg sei es nach Angaben der Frau zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen. Der andere PKW sei soweit mittig gefahren, dass die beiden Außenspiegel kollidierten. Das zweite Fahrzeug habe die Fahrt in Richtung Ostermayerstraße fortgesetzt ohne anzuhalten. Beschreiben konnte die Fahrerin des Ford den anderen Wagen leider nicht, Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

