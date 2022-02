Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Auffahrunfall an Ampel

Zwei Personen verletzt

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Montag (14. Februar 2022) gegen 12:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Emmericher Straße / Oraniendeich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 55-Jährige Frau aus Oberhausen fuhr mit ihrem VW Touran auf der Emmericher Straße in Richtung Emmerich. An der Kreuzung zum Oraniendeich sprang die Baustellenampel auf "Orange", so dass die 55-Jährige stark abbremste. Die 75-jährige Fahrerin eines Renault Megane, die hinter dem VW unterwegs war, erkannte den Bremsvorgang, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Die Emmericherin fuhr mit dem Renault auf den VW auf. Ihr 79-jähriger Ehemann, der als Beifahrer im Wagen saß, musste von Rettungskräften befreit werden. Er wurde zur Beobachtungen in eine Klinik gebracht. Die Oberhausenerin verletzte sich leicht und wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (cs)

