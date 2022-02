Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schmuck entwendet

Kerken-Alkekerk (ots)

In der Zeit von Freitag (11. Februar 2022) um 16.00 Uhr bis Sonntag (13. Februar 2022) um 14.00 Uhr kletterten Unbekannte über einen Grundstückszaun, um an die Hinterseite eines Einfamilienhauses zu gelangen, wo sie die Rollläden einer Terrassentür gewaltsam hochdrückten. Dann hebelten die Täter die Terrassentür des Wohnhauses an der Hülser Straße auf und gelangten so hinein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

