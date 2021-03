Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Auf der B1 ist ein Motorradfahrer am Donnerstagabend mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Gegen 18.55 Uhr fuhr ein 34-jähriger Mann mit einem 1er BMW Cabrio auf der B1 von Paderborn in Richtung Salzkotten. Er nutzte den rechten Fahrstreifen der zweispurigen Richtungsfahrbahn. Etwa 300 Meter nach Anschlussstelle Wewer/Alte Schanze wechselte der Autofahrer auf die linke Fahrspur, um ein Fahrzeug zu überholen. Der ebenfalls in Richtung Salzkotten fahrende 34-jährige Motorradfahrer kollidierte mit dem Heck des Autos und stürzte. Die 1000er BMW streifte die betonierte Fahrbahnbegrenzung in der Mitte der Bundesstraße. Das Motorrad rutschte über beide Fahrstreifen nach rechts unter die Leitplanken und blieb mit Totalschaden liegen. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde von einem zufällig vorbeikommenden Arzt versorgt, bis der alarmierte Notarzt am Unfallort eintraf. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Zur Beweissicherung stellte die Polizei beide beteiligten Fahrzeuge sicher. Die B1 war bis 23.00 Uhr in Richtung Salzkotten gesperrt.

Die Polizei sucht noch weitere Unfallzeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei Verkehrskommissariat zu melden.

