POL-KLE: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Täter entwenden Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Freitag, 04.02.2022 in der Zeit von 14:30 bis 17:05 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am St.-Klara-Platz in Kevelaer ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Als die Bewohner gegen 17:05 Uhr zur Wohnung zurückkehrten, hörten sie einen lauten Knall aus dem Wohnzimmer. Personen konnten sie aber nicht mehr feststellen. Die Täter hatten mehrere Räume der Wohnung durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kevelaer unter der Telefonnummer 02832 - 9200.

