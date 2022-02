Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Zeit von Freitag, 04.02.22, 14:00 Uhr bis Samstag, 05.02.22, 15:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Spechtbaumstraße ein, indem sie ein Fenster zur Halle gewaltsam öffneten. Zuvor hatten die Täter den Zaun zu einem nahegelegenem Damwildgehege zerschnitten. Aus der Werkstatt wurde gezielt Metall entwendet, das die Täter in Metallboxen aus der Werkstatt abtransportierten.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

