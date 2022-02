Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Personen

Issum (ots)

Am Freitag, den 04.02.2022, gegen 16:45 Uhr , befuhr ein 28-jähriger Pkw-Führer aus Issum mit seinem weissen BMW die Kevelaerer Straße (L362) in Fahrtrichtung Geldern-Kapellen. Er beabsichtigte nach links in die Gelderner Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 65-jährige PKW-Führerin aus Düsseldorf die Straße mit ihrem grünen VW in entgegengesetzter Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer des BMW den entgegenkommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es enstand erheblicher Sachschaden, und die beiden Fahrzeuginsassen wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in die naheliegenden Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung voll gesperrt.

