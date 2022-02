Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Werkstatt

Goch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (31. Januar 2022) sind unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Kettelerstraße eingedrungen, nachdem sie eine Tür in einem Rolltor aufgehebelt hatten. Die Unbekannten durchwühlten einen Büroraum nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

