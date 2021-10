Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mann mit Messer verletzt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Auf dem Hochschulgelände an der Marie-Curie-Straße wurde am Donnerstagabend (14.10.2021) gegen 20:05 Uhr ein 18-jähriger Mann aus Kevelaer bei einer Streitigkeit mit einem Messer an der Schulter verletzt.

Der 18-Jährige hielt sich mit zwei Zeugen auf dem Hochschulgelände vor dem "Red Waggon" auf, als der bislang unbekannte Täter und seine weibliche Begleitperson auf Fahrrädern die Gruppe passierten.

Der Kevelaerer und der Unbekannte kamen kurz ins Gespräch, gerieten dann jedoch in Streit. Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Täter ein Messer zog und dem 18-Jährigen in das Schulterblatt stach.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten der Täter und seine Begleitung danach auf der gegenüberliegenden Seite des Spoykanals in Richtung Briener Straße.

Der 18-Jährige wurde im herbeigerufenen Rettungswagen behandelt und danach in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180 cm großen Mann im Alter von circa 18 Jahren gehandelt haben. Nach Zeugenangaben hatte er eine schlanke Statur und blonde, nach hinten gegelte Haare. Er wurde von einer polnisch sprechenden Frau mit schulterlangen blonden Haaren begleitet. Die Frau trug eine weiße Felljacke, bei der es sich vermutlich um eine Jacke der Marke Nike handelte.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und erbittet zum Täter unter 02821 5040. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell