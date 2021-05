Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Sachbeschädigung

Unbekannte kippen Zement in Abfluss

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen (14. Mai 2021) Zement in einen Abfluss auf dem Schulhof der Gesamtschule am Burghof geschüttet. Auf dem Gelände der Schule wurden zwei leere Zementsäcke aufgefunden, die die Täter vermutlich zuvor von einer nahegelegenen Baustelle an der Straße Isidorsteg gestohlen hatten. Um den Abfluss wieder frei zu bekommen, musste eine Spezialfirma anrücken und den Zement absaugen. Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

