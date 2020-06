Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in der Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0637 Am 20.6.2020 hat ein Unbekannter eine Frau in der Dortmunder Innenstadt brutal ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen traf das 31-jährige Opfer ohne festen Wohnsitz gegen 2.15 Uhr in der Bergmannstraße auf den Täter. Der unbekannte Mann forderte die Herausgabe der Handtasche. Als sie verneinte, schlug der Täter der Frau unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Sie stürzte zu Boden. Der Mann schlug weiter auf sie ein, bis er die Handtasche losreißen konnte. Er flüchtete über die Alsenstraße in die Stollenstraße.

Die 31-Jährige wurde bei dem Raub schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Zur Täterbeschreibung kann nach Zeugenangaben lediglich gesagt werden, dass der Mann circa 180 cm groß war und eine dunkle Hautfarbe hatte.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

