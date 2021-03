Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl aus Kfz/ An drei Autos wurde die Scheibe eingeschlagen

Goch-Hassum (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (07. März 2021) an drei Fahrzeugen eine Scheibe. Im Mönichsfeld gingen die Täter einen Mercedes Vito an, an dem sie die Scheibe der Fahrertür einschlugen und ein mobiles Navi aus dem Handschuhfach entwendeten. Am Boeckelter Weg schlugen die Unbekannten die Scheibe an einem Nissan Micra an und durchsuchten den Micra. An einer Mercedes E-Klasse, die auf der Straße Seldersland stand, schlugen die Diebe ebenfalls eine Scheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug.

Mit dem Navi flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell