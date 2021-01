Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Fahrer eines Zustellfahrzeugs gesucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (14. Januar 2021) gegen 17:40 Uhr sah ein Zeuge auf der Straße Beginenpad, wie der Fahrer eines Versandhandels beim Rangieren mit seinem Fahrzeug das Tor einer Garage touchierte. Der Fahrer stieg auch aus, um sich den Schaden anzusehen, setzte seine Fahrt dann aber fort. Der Unbekannte sei etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen und ca. 170 bis 175cm groß, mit südländischem Aussehen. Bei dem Zustellerfahrzeug handelte es sich um einen weißen Transporter mit Berliner Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer hat am Donnerstag in Straelen evtl. ebenfalls eine Lieferung erhalten und kann weitere Angaben zum Zusteller oder zum Kennzeichen des Fahrzeuges machen? Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell